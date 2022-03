LETGO OLO PLUS İÇİN ISPARTA'DAKİ TEK ADRESİNİZ PİLOT GARAGE!

TSE standartlarında oto ekspertiz hizmeti veren Pilot Garage ile Letgo oto plus'ın işbirliği araç alımlarında yeni bir dijital dönemi başlattı. Böylece bir çok kişi aracını değerinde uzaktan satma ve Pilot Garage Oto Ekpertiz aracılığı ile de hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde araç alma imkanı buluyor.



Artık Isparta'da bulunan letgo oto plus müşterileri, Pilot Garage şubesine gelerek zahmetli ve uzun süren araba satış sürecini letgo oto plus merkezlerinde olduğu gibi birkaç saat içerisinde tamamlayabiliyor. Aynı zamanda Pilot Garage'dan diledikleri tarih ve saat için randevu alabiliyor ve ekspertiz merkezine davet ediliyor. Burada profesyonel eksperler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz ekspertiz hizmeti sonrasında arabaya son fiyat teklifi sunuluyor. Eğer müşteri için de teklif uygunsa noter işlemlerine geçiliyor ve ödeme anında nakit olarak yapılıyor. Bu şekilde müşteriler arabalarını değerinde fiyatla, hızlı ve kolay bir şekilde satabiliyor.



UZAKTAN EKPERTİZ İÇİN PİLOT GARAGE

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI''

Şehir dışı araç alımında kolaylık sağlayacak; ikinci el otomobilde uzaktan ekspertiz için Isparta Pilot Garage'da!İkinci el otomobil almak isteyen kullanıcılar için konuma uzaktan ekspertiz desteği Isparta’da yaşayan bir alıcı için, İzmir’de beğendiği otomobilin detaylı mekanik ve karoser kontrolleri uzaktan ekspertiz ile gerçekleştirilerek, kapsamlı tespitleri ve fotoğrafları alıcıya ulaştırılıyor.Öte yandan vakit kaybetmek istemeyen alıcılar da aracın bulunduğu konuma mobil ekspertiz hizmetini çağırabiliyor.Pilot Garage Isparta Şubesi Yöneticileri Doğan ve Kaan Altun;açıklamasında bulundu.