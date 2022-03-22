EĞİRDİR'Lİ YELKENCİLERİMİZ BODRUM'DA YARIŞTI.







Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2022 Yıldızlar Kupası Optimist Yarışları, Bodrum Belediyesi Bodrum Spor ev sahipliğinde gerçekleşti. Türkiye’nin en iyi sporcularının davet edildiği müsabakaya, ilimiz adına Eğirdir Belediye Spor Yelken Takımı katıldı.Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü hakan ÇELEBİOĞLU 'Sporcularımız gelecek için umut veren sonuçlar çıkardılar. Adım adım zirveye yürüyen, müsabakada mücadele eden Aybars Kaya, Afra Öztekin, Zeynep Dila Örgün ve antrenörümüz Ahmet Şahan’ı başarılarından dolayı kutlarım.Yarışmacılarımızın müsabakaya katılmalarında desteklerini esirgemeyen Eğirdir Belediyesine ve Başkanımız Sayın Veli Gök’e teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)