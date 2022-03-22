ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl J.K.hğı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak JASAT tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 21 Mart 2022 tarihinde “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan hakkında (13) yıl (14) ay (22) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N. isimli şahıs yapılan takip neticesinde; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.hğı Asayiş Timleri tarafından saklandığı yerde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir.

İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



