Isparta'da düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yıldız kız ve erkek kategorilerindeki müsabakalara birçok okulun katılım gösterdiği görüldü.

Müsabakaların heyecan dolu geçtiği Işıkkent Spor Salonu'nda, sonunda dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi. Erkekler kategorisinde Şehit Er Yüksel Özdemir Ortaokulu birinci olurken, ikinciliği Süleyman Demirel Ortaokulu, üçüncülüğü ise 50. Yıl Ortaokulu kazandı.

Kızlar kategorisinde ise, birinciliği Süleyman Demirel Ortaokulu elde ederken, ikincilik Suleyman Demirel Ortaokulu, üçüncülük ise 50. Yıl Ortaokulu'nun oldu.

Öğrenciler arasındaki dostluk ve fair-play ruhunun ön planda olduğu müsabakalar, katılımcılar tarafından da büyük bir keyifle izlendi. Okullar arası spor faaliyetleri, öğrencilerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmesi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Bu nedenle, Isparta genelinde gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri de büyük bir ilgiyle takip edilmekte ve desteklenmektedir.