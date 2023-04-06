Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ay içinde yaptığı 226 şok uygulama ile asayişe müessir olayların önlenmesi ve gerçekleşen olaylara daha hızlı müdahale etme amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında da şok uygulamalar yapılmıştır.Yapılan uygulamalar sonucunda, 2440 şahıs sorgulanmış ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilmiştir. Bu kapsamda, 27 kişi hakkında "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatılmıştır.Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.