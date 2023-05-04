Federal Reserve'in faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiğinin işaretini vermesi altının ons fiyatını 2.088 dolara, yurtiçinde gram altını da 1.292 liraya çıkararak rekor kırdı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için 10 toplantı üst üste faiz artırım kararı alması, piyasaları etkiledi. Ancak bu sefer karar metninde yer verilmeyen ifadeler de piyasalara damga vurdu. Fed, daha sonra sıkılaştırma adımları atabileceğini belirtti ancak yeni sıkılaştırma adımlarını net bir şekilde 'öngörmediğinin' sinyalini verdi. Bu nedenle faiz artırım döngüsünün sonuna gelindiği şeklinde yorumlandı. Dolar endeksinde düşüş yaşanırken altın yükseldi. Dolar, Türk Lirası karşısında sabit kaldı.