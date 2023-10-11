Isparta'da o kavgada silahlar konuştu: 1 ölü

İki grup arasında kavga çıktı. O kavgada silahlar konuştu.

Olayın adresi Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü.

Çadırlarda kalan mersimlik işçiler arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine,

av tüfeğiyle açılan ateşle Virdan Kıraç, Şener Gezgin, Songül Akdoğan, Hayati Gezgin ve Hakan Kıraç yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevkedildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından, önce Gelendost devlet hastanesine, ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Yaralılardan Virdan Kıraç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Şener Gezgin ve Songül Akdoğan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen dokuz kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Altı şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin de hastanede tedavi gördüğü belirlendi.

Kaçan iki şüphelinin ise yakalanması için, jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

