ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





20.08.2022 günü uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda,

Kepeci Mahallesi içerisinde Uyuşturucu Madde bulunduğu değerlendirilen araç durdurulmak istenmiş, aracı kullanan şüpheli şahıs kaldırıma çıkmak suretiyle kaçarak olay yerinden uzaklaşmıştır. Devam eden çalışmalarda aynı gün içerisinde, şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ve NARKOTİM ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonda Kepeci Mahallesinde yakalanmıştır.

Yakalanan şüpheli şahsın 3 ayrı Hırsızlık suçu nedeniyle 17 Yıl 4 ay 10 Gün Kesinleşmiş Cezası olduğu anlaşılmış, Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapılarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.

