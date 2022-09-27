Yaş almakla birlikte ciltte ortaya çıkan kırışıklıklar ve sarkmalar bazı ufak dokunuşlar sayesinde giderilebilmektedir.
Daha sağlıklı ve güzel cilde, görünüme sahip olmak isteyen kadınlar birçok işlem yaptırıyor.
Zamanın etkilerinin ilk olarak ciltte kendini göstermesi, günümüzde kadın erkek fark etmeden pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Klasik tarzdaki yöntemler ile aradığı sonucu bulamayanlar, Güzellik uzmanları ile iletişime geçerek dudak dolgusu uygulaması ile aradığını bulabiliyor.
Isparta'da İpek Kirpik, Microblading Kaş Tasarım, Protez Tırnak, Kirpik Lifting, Eyeliner gibi birçok uygulamaları ile öne çıkan Sevsen Beauty Güzellik Merkezi ekibine yeni katılan yeni bir uzman personel ile '' Dudak Dolgusu'' işlemlerine de başladı.
Isparta'da Sevsen Beauty ile kendinizi Her yaşta güzel hissedin...!
Dudak dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur.
Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür.
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1610 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32
İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ
- Protez Tırnak
- Microblading Kaş Tasarımı
- Kaş Pudralama
- Dudak Renklendirme
- Dudak Vitamini
- Dipliner / Eyeliner
- İpek Kirpik
- Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu
- Bay- Bayan Manikür / Pedikür
- Kalıcı Oje
- Kaş / Bıyık Alma
- Tırnak Batması
- Botoks Dolgu