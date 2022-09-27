Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...

Dudak dolgu uygulamalarında kişinin dudakları canlanmış, parlamış, gençleşmiş ve hacim almış bir görüntüye sahip olur.

Ve işlem tamamlandığı anda hemen sonuç gözle görülür. Dudaklarda oluşan değişim anında fark edildiği görünür.

Adres:

Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı

Randevu Telefon Numarası

İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ

Protez Tırnak

Microblading Kaş Tasarımı

Kaş Pudralama

Dudak Renklendirme

Dudak Vitamini

Dipliner / Eyeliner

İpek Kirpik

Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu

Bay- Bayan Manikür / Pedikür

Kalıcı Oje

Kaş / Bıyık Alma

Tırnak Batması

Botoks Dolgu





Yaş almakla birlikte ciltte ortaya çıkan kırışıklıklar ve sarkmalar bazı ufak dokunuşlar sayesinde giderilebilmektedir.Daha sağlıklı ve güzel cilde, görünüme sahip olmak isteyen kadınlar birçok işlem yaptırıyor.Zamanın etkilerinin ilk olarak ciltte kendini göstermesi, günümüzde kadın erkek fark etmeden pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Klasik tarzdaki yöntemler ile aradığı sonucu bulamayanlar, Güzellik uzmanları ile iletişime geçerek dudak dolgusu uygulaması ile aradığını bulabiliyor.Isparta'daHer yaşta güzel hissedin...!