“Okul çevrelerimizde kesinlikle seyyar satıcı istemiyoruz”

“Okulları öğretmenlerle birlikte yöneteceğiz”

“Sınıflarda kesinlikle cep telefonu kullandırmıyoruz”

“Çocuklarımız arasında dengeyi bozucu bir dış görünüş istemiyoruz”

“Hareketli gençler istiyoruz”

“Zorlayıcı bağış uygulamasını kesinlikle kabullenmiyoruz”

2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı değerlendirme toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul idarecileri ve okul aile birliği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Toplantıdaki konuşmasında önemli konulara değinen Vali Baruş “Okullarımızda öncelikli konularımızdan birincisi okul içi ve çevresinin güvenliğinin sağlanması, okul içerisindeki güvenlikten kastımız disiplin anlayışının korunmasıdır. Yani hem çalışanlar arasında, öğretmenler arasında hem de öğrenciler arasında huzurlu bir ortamın sağlanması okul idarelerimizin baş sorumluluklarından birisi. Okul dışındaki güvenlik tedbirleri anlamında da artık bu iş daha çok emniyet, jandarma ve belediyelerimizin ilgilendiren konular. Okul çevrelerimizde kesinlikle seyyar satıcı istemiyoruz. Okul idarecilerimiz bu konu da gerekli gözlemleri yapacaklar, bu şekilde faaliyette bulunanlar varsa bunları Belediye zabıtası marifetiyle kaldırılmasını temin edecekler. Şimdi bu alacağımız tedbirleri temel mantığı, temel gerekçesi şudur: Bu çocuklar okula gelip gittikleri müddetçe bize emanet arkadaşlar. Bu çocuklar sabah evden çıkıp eve dönene kadar bize emanetlerdir. Onları güvenli bir şekilde eğitim ortamına getirip evlerine ulaştırmanız lazım. Dolayısıyla bu konuda kimin üzerine sorumluluk düşüyorsa layıkıyla bunu yerine getirmesi gerekiyor.Okul İdaresi ile öğretmenler arasında çok sıkı bir iletişim olacak. Okul müdürlerimiz düzenli aralıklarla öğretmenler toplantısını yapacak, okulla ilgili meseleler sorunlar varsa onları görüşecek. Şeffaf olacak ve öğretmenlerin eleştirilerine açık olacak. Bu okulları beraber yöneteceğiz arkadaşlar. Öğretmenlerimizin de yönettiğimiz konularla ilgili vereceği katkıları, çok değerli düşünceleri olabilir. Öğrencilerimizle karşı karşıya geldiğimiz zaman, öğretmenlerimiz sınıfta derse girdiği zaman öğretmenin yüzünde olumlu bir ifade görmek istiyor. Suratı asık, hayatından bezmiş, efendim dışarıdaki sorunlarını sınıfa taşıyan bir öğretmen istemiyor öğrenciler. Sadece öğretmen gelip 40 dakika ders anlatıp giden bir bilgi aktarıcısı olmayacak, gerektiğinde anne babanın vakarını arkadaşın yakınlığını kurmamız lazım onlarla ki başarılı bir şekilde eğitim öğretim sürecini yürütelim.Disiplini okullarımızda muhakkak muhafaza edelim. Okulda disiplini bozucu davranışlarda bulunan öğrencilere müsamaha göstermemeliyiz. Sınıflarda kesinlikle cep telefonu kullandırmıyoruz arkadaşlar. Sınıflarda telefonlar için özel kutular oluşturmamız gerekiyor. Okul müddetince çocuklarımız bu aletleri kullanmasınlar. Çünkü derste çalan bir telefon sesi, öğrencinin telefon ekranına bakması, böyle bir eğitim olamaz. Bu öğretmenlerimiz içinde geçerli tabi. Öğretmenin sınıfta telefonu çalarsa o öğrenci artık derse odaklanamaz, öğretmenlerimiz de telefonu bırakacak.Her okulumuzun ayrı bir kıyafet uygulaması olması var. Asgari düzeyde kıyafet olması lazım okullarımızda. Neden ? Çocuklarımız arasında dengeyi bozucu bir dış görünüş istemiyoruz. Birinin durumu çok iyi birinin durumu alamıyor, sonra çocuklar arasında bir takım duygusal konular başlıyor. Kışlık ayakkabısı olmadan gelen veya üzerinde yeteri giysisi olmadığı bir şekilde derse gelen çocuklar olmasın. Bunları özellikle maddi durumu yerinde olmayan ailelerimizin yaşadığı semtlerdeki okullarımız için söylüyorum. Bu konuda lütfen koruyucu olalım arkadaşlar. Bu durumda olan vatandaşlarımızı mutlaka bize bildirin gerekiyorsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla her türlü yardımı yapabiliriz.Öğrencilerimizin sosyal yönden gelişmesini sağlayacak faaliyetlere ağırlık vermemiz lazım. Bunun için gerek sınıf öğretmenlerimiz gerek branş öğretmenlerimizin yoğun çaba göstermesi lazım. Uygun mekanlarda değişik aktiviteler, öğrencilerimizin sosyal olarak katılımlarını sağlayabileceği, kendilerini ifade edebileceği, kendi yeteneklerini ortaya koyabileceği ortamlar oluşturmamız lazım. Biz hem sanatsal yönden hem spor yönünden hem de diğer sosyal aktiviteler yönünden hareketli gençler istiyoruz. Diğer yandan çocukları manevi yönden güçlendirici, vicdani değerler bakımından güçlendirici faaliyetlere de ağırlık vermemiz gerekiyor.Ders kitabı, kaynak kitap konusunda devletimiz her türlü olanağı sağlıyor. Burada bazı okullarımızın işte; ben diğer okullardan ön plana çıkayım, başarı sağlayayım, okul aile birliklerinin; Şu kaynak kitabı da alalım bunu da alalım dememesi lazım. Bakın arkadaşlar burada devletimiz, Milli Eğitim Bakanımız şu teminatı verdi: Biz eğitim için bütün ortamı sağladık. Bu konuda kesinlikle velileri zorlayıcı efendim; Şu kaynak kitabı alacaksın gibi öğrenci zorlayıcı işlere kalkışmayın. Diğer taraftan okullarımıza zorla bağış alma konusu var . Okul aile birlikleri tabii ki öğrencilerimizin sosyal faaliyetlere destek verecek. Bu konuda mümkün olduğunca olumlu iletişimi kurarak, gücü olmayan, asgari ücretle çalışan, düşük ücretle çalışan bir aileden veya düzenli geliri olmayan bir aileden; Sen mecburi bu parayı vereceksin dediğiniz zaman çocuk zaten eziliyor aile de eziliyor. Zorlayıcı bağış uygulamasını kesinlikle kabullenmiyoruz” diye konuştu.Konuşmasının ardından Vali Baruş ve Baydur katılımcıların talep ve önerilerini dinlediler.