03.06.2023 tarihinde, öğle saatlerinden sonra İsparta çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar (21-50 kg/m2) beklenmektedir. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara neden olabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden dolayı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi