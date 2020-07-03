Motosikletinizin performansı mı düşük? yokuşta zorlanıyor mu? Yüke binince çekmiyor mu? Isparta'da 50 cc modelleri için silindir ve cc büyütmek istiyorsanız en kaliteli 80 cc silindir kitlerini ve motosiklet yedek parçalarını Güven Motor'da temin edebilirsiniz. Üstelik herşey dahil cc büyütme 280 TL.
MOTOLÜX SERVİSİ GÜVEN MOTOR
Güven Motor Kuba, Scooter, Yuki, Arora marka motosiklet servisliğine bir yeninisini daha ekledi.Artık Güven Motor, Motolux marka motosikletlerin de tamirini bakımını yapıyor, yedek parçalarını bulunduruyor.
Güven Motor
Ümit Etçi
Telefon: 0535 285 17 21
Adres: Eski sanayi mahallesi 131. cadde ISPARTA
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