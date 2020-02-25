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Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!

Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.02.2020 18:41
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ISPARTA BELEDİYESİ BÜLTENİ

Eğitim Sevdalısı Başkan, Minik Utku’nun dileğini gerçekleştirdi 

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisini okuluna davet eden 4.sınıf öğrencisi Utku Selek’i kırmadı. Yılmaz Şener İlkokulunda Utku ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen çocukların sorularını cevapladı. Minik öğrenciler kendileri için oyun alanları isterken, gerek ITKM, gerekse dünyayı meşgul eden Corana virüs hakkındaki sorularıyla gündemi ne kadar yakından takip ettiklerini bir kez daha ortaya koydular. Başkan Başdeğirmen de, bu yıl Isparta’nın yeni oyun alanları ve semt spor sahalarıyla çocukları buluşturacaklarını söyledi. ITKM inşaatına başlandığını kaydeden Başdeğirmen, Corana virüs için devletin her türlü tedbiri aldığını belirtirken, çocuklardan vücut dirençlerini yüksek tutmalarını, sağlıklı ve düzenli beslenmelerini istedi. 

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir programda karşılaştığı ve kendisini okuluna davet eden Utku Selek’i kırmadı. Bir süre önce Utku Selek, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir programda karşılaştı. Yılmaz Şener İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Utku Selek, “Başkanım okulumuza gelir misin? Sizi sınıfımızda görmek istiyorum” dedi. 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, minik Utku Selek’in bu isteğini kırmadı ve bugün öğrenim gördüğü Yılmaz Şener İlkokuluna giderek kendisini ve sınıf arkadaşları başta olmak üzere çocuklarla bir araya geldi. 
Eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Yılmaz Şener İlkokuluna gelen ve okul bahçesine girdiği ilk andan itibaren öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukların kendisine uzattığı kâğıtlara tek tek imza atarak çocukların isteklerini kırmadı. 
Uzun bir süre okul bahçesinde öğrencilerle sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ardından Utku Selek’in öğrenim gördüğü 4/B sınıfına geçti. Okul idarecileri tarafından karşılanan ve eşlik edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in, sınıfa girişinde çocuklar sevinçlerini gizleyemedi. Çocuklara ‘nasılsınız, dersler nasıl gidiyor, kendinizi başarılı hissediyor musunuz?’ şeklinde sorular yönelten Başkan Başdeğirmen’e çocuklar olumlu cevaplar verince, öğrencilerin kendilerini alkışlamasını istedi. 
Okul idareci ve öğretmenleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çocukları çok sevdiğini, eğitime her zaman destek verdiğini kaydederken, Başdeğirmen’i ‘Eğitim sevdalısı’ olarak tanımladılar. 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Utku Selek ile karşılaşmalarını ve isteğini anlattı. Başdeğirmen, ailecek bulundukları bir ortamda yan masadaki Utku Selek’in yanlarına gelerek, ‘Biz sizi çok seviyoruz, bizim okulumuzu ziyarete gelir misiniz?’ dediğini kaydetti. Başdeğirmen, “Bizde böyle bir davetten oldukça mutlu olduk ve davetine icabet ettik.” dedi. 
Görüşmenin bir ay önce gerçekleştiğini dile getiren Başdeğirmen, bu süreçte Utku’nun kendisine üç kez de mesaj attığını ve ‘Başkanım beni unuttunuz’ yazdığını belirten Başdeğirmen, “Unutmadık ancak fırsat kolluyoruz” dedim ve o görüşme bugüne nasipmiş Utku ve arkadaşları ile öğretmenleri ile bir aradayız” şeklinde konuştu. 
Girişken, samimi ve özgüveni yüksek olmanın önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Utku o gün gelip benimle sohbet etmeseydi, bugün belki de ben bu sınıfta olmayacaktım” görüşlerinde bulundu. 
Çocuklarla karşılıklı sohbet eden, onların sorularını tek tek cevaplayan, hatıra için uzattıkları defter, kitap ve kağıtları imzalayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sizler kendiniz için eğlenceli yerler, parklar istiyorsunuz. Bunları bu yıl çok daha güzel bir şekilde göreceksiniz. Oturduğunuz mahallelerde mutlaka güzel park ve oyun alanları göreceksiniz. 17 mahalleye semt spor sahaları yapıyoruz. Bunun içinde basketbol, voleybol, futbol ve diğer faaliyet alanları olacak” diye konuştu. 
Bir öğrencinin ITKM sorusu ise dikkat çekti. Henüz 4.sınıf bir kız öğrenci “AVM uzun süredir duruyor, onun tadilatlarını tamamlasanız olur mu?’ diye sordu. Başdeğirmen ise “Burada şu anlaşılıyor. Bizim küçük bir çocuğumuz dahi 22 yıldır yapılamayan, şehrimizin kamburu olan bir inşaatı problem olarak gösterebiliyor. Bu çok önemli. Dikkatli gençler, çocuklarımız bunu gördükçe bu iş niye bitmiyor diye sorabiliyorlar” derken, göreve gelmesiyle birlikte TMSF ile anlaşma yaptıklarını ve inşaatına başlandığını dile getirdi. 
Yine bir öğrenci dünyanın gündeminde olan Corana virüse dikkat çekerek, “Bu virüs ülkemize girerse okullara maske dağıtılabilir” dedi. Başkan Başdeğirmen ise, “Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız, yetkililerimiz bu konuda o kadar hassaslar ki, anında tedbirler alınıyor” ifadesinde bulunurken, öğrencilere vücut dirençlerini yüksekte tutmaları gerektiğini ve bunun için yapmaları gerekenlerden bahsetti. Başdeğirmen, “Sağlıklı ve düzenli beslenmek lazım. Meyvelerden tüketmek lazım” şeklinde konuştu. 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen yanlarında getirdikleri hediyeleri dağıttı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kendisini okula davet eden Utku Selek’in defterine “Sevgili Utku kardeşim. Davetin üzerine okuluna gelip, seni ve arkadaşlarını görmek beni çok mutlu etti. Tüm arkadaşlarınla beraber sizlere ömür boyu başarılar dilerim. Ailenizle beraber mutlu bir yaşam dilerim” yazarak imzaladı. 
 
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