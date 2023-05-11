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Isparta'da Köy Yaşam Merkezleri Hızla Artıyor: Köylerde Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Canlanıyor

Isparta'da Köy Yaşam Merkezleri Hızla Artıyor: Köylerde Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Canlanıyor
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Başlık: "Isparta'da Köy Yaşam Merkezleri Hızla Artıyor: Köylerde Eğitim ve Sosyal Etkinlikler Canlanıyor"
Isparta Haber - Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan köy yaşam merkezleri projesi kapsamında Isparta'da köy okulu binalarının değerlendirilmesiyle Köy Yaşam Merkezleri sayısı hızla artıyor. Bu merkezlerde anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane ve çeşitli atölyeler gibi eğitsel ve sosyal etkinlikler düzenlenerek köy halkına ve öğrencilere hizmet veriliyor.
İlk etapta 18 Köy Yaşam Merkezi açılan Isparta'da, Valiliğin ve ilgili kurumların desteğiyle merkezlerde düzenlenen kurslar büyük ilgi görüyor. Son olarak, Isparta Valiliği himayesinde İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde arıcılığın geliştirilmesi ve çiftçilere ek gelir sağlanması amacıyla Ali Köyü, Güneyce ve Kayı Köyü'nde açılan arıcılık kursunu tamamlayan 75 kursiyere, İl Özel İdaresi tarafından kişi başı 5 adet olmak üzere toplamda 375 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım törenine Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara, köy muhtarları ve kursiyerler katıldı.
Devam eden yapım çalışmalarıyla birlikte 25 köy yaşam merkezinin daha açılması planlanıyor. Büyükhacılar'da, Tepecik'te, Kırıntı'da, İleydağı'nda ve Ayvalı'da bulunan köy okulları, Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürülerek Mayıs ayı içinde faaliyete geçecek. Köy Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılma çalışmalarıyla Isparta'da yıl sonunda 100'ün üzerinde Köy Yaşam Merkezinin hizmet vermeye başlaması hedefleniyor.
Köy Yaşam Merkezlerinde olduğu gibi, hizmete girecek yeni merkezlerde açılacak kurslar, yerel halkın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Örneğğin, Büyükhacılar Köyü İlkokulu'nda Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kadınlara yönelik giyim kursu açılması planlanıyor. Uluborlu'da bulunan İleydağı İlkokulu Köy Yaşam Merkezi ise tarımsal alanlara yönelik budama, arıcılık, sürü yönetimi, peynir-yoğurt yapımı gibi kurslar düzenlemek için halkın taleplerini dikkate alacak.
Ayvalı köyünde ise anasınıfı ve ilkokul eğitimine devam eden köydeki kullanılmayan ortaokul binası Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü. Ayvalı Köy Yaşam Merkezi'nde mutfak, spor odası, görsel sanatlar atölyesi ve halk eğitim sınıfı gibi alanlar bulunuyor. Bu doğrultuda, yiyecek hizmetleri, dikiş-nakış ve hijyen eğitimi gibi kurslar da düzenlenecek.
Isparta'da hızla artan Köy Yaşam Merkezleri projesi, köylerde eğitim ve sosyal etkinliklerin canlanmasını sağlayarak köy halkına büyük bir katkı sunuyor. Öğrencilere ve köy sakinlerine yönelik sağlanan bu merkezler, eğitim ve becerilerin geliştirilmesi, ek gelir imkanlarının sağlanması ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla önemli bir adım atıyor.
Bu kapsamda, Isparta'da hızla artan Köy Yaşam Merkezleri sayesinde köylerdeki potansiyel değerlendirilerek eğitim ve sosyal etkinliklerin yaygınlaşması sağlanıyor. Köy sakinlerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kurslarla, köylerde yaşayanların becerilerini geliştirmeleri ve ekonomik olarak desteklenmeleri hedefleniyor.
Isparta'da Köy Yaşam Merkezleri, kırsal kesimdeki yaşamı canlandırarak köylerdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor. Eğitim, beceri kazandırma ve sosyal etkinliklerin merkezler aracılığıyla yaygınlaştırılmasıyla, köy halkının yaşam kalitesi artıyor ve sürdürülebilir bir kırsal kalkınma sağlanıyor.
Bu projenin hedefleri doğrultusunda Isparta, köy yaşam merkezleri sayesinde köylerdeki eğitim ve sosyal hayatı canlandırmaya devam ediyor.
 
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