ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU

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Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere ilgili başvuru süreci başlamıştır. Uygun bulunan projeler ile ilgili Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri için 65.000 TL’ye kadar, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri için asgari ücretin brüt tutarının 15 katına kadar, Engellinin işe yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler için ise limitsiz destek verilmektedir. Konu ile ilgiliproje başvuru rehberi, kılavuzu ve formları Kurumumuzadresinde yer alan duyurular bölümünde yayınlanmıştır.1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik ProjelerEngellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon ProjeleriEngellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin ProjelerEngellinin işe yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik ProjelerBaşvuruların Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri için e-Devlet kapısına, Eski Hükümlü Kendi işini Kurma Projeleri için Denetimli Serbestlik İl Müdürlüklerine diğer projeler için ise Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne en geçgününe kadar yapılması gerekmektedir.Kamuoyuna önemle duyurur.