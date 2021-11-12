ISPARTA İŞKUR'DAN DUYURU
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere ilgili başvuru süreci başlamıştır. Uygun bulunan projeler ile ilgili Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri için 65.000 TL’ye kadar, Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri için asgari ücretin brüt tutarının 15 katına kadar, Engellinin işe yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler için ise limitsiz destek verilmektedir. Konu ile ilgili (2022/1. Dönem) proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formları Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünde yayınlanmıştır.
Desteklenecek Projeler
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler
4- Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri
5- Engellinin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler
6- Engellinin işe yerleştirilmesi, İşe ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler
Başvuruların Engelli Kendi İşini Kurma Projeleri için e-Devlet kapısına, Eski Hükümlü Kendi işini Kurma Projeleri için Denetimli Serbestlik İl Müdürlüklerine diğer projeler için ise Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne en geç 03 Aralık 2022 Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.
Kamuoyuna önemle duyurur.
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ