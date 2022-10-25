Ayaklar, gün boyu ayakkabının içine hapsolurken nemsiz ve havasız kalabiliyorlar. Bu durum da hem estetik görünüm hem de sağlık açısından sorunlara neden olabiliyor. Kişisel hijyenin en önemli parçalarından biri olan ayak bakımını herkesin yapması gerekiyor.
Özellikle gün boyu ayaklarımızın üzerinde durduğumuz için ayaklarımızın sağlığına özen göstermemiz çok önemli. Haftada en az 1 kez ayak bakımı yapmak hem temiz hem de bakımlı hissetmemizi sağlayacaktır.
Manikür & Pedikür ve ayak bakım işlemleri Isparta'da Sevsen Beauty'de
Manikür ve pedikür tüm bayanlar için en önemli cilt bakım yöntemleri arasında yer alıyor. Kadınlar cilt bakımı yaptırma konusunda son derece titiz olduklarından her zaman temiz ve bakımlı bir cilde sahip olmak ister. Bu anlamda Sevsen Beauty profesyonel ekibiyle birlikte siz bayanlara eşsiz bir manikür ve pedikür hizmeti sunuyor. Eğer el ve ayak bakımı konusunda hassas iseniz kesinlikle Sevsen Beauty güzellik salonunu tercih etmelisiniz. Kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti konusundaki üst düzey hassasiyeti ile Sevsen Bauty Isparta'da gerçekten öne çıkan güzellik merkezeleri arasında.
Pedikür, ayak tırnaklarına oje, tırnak bakımı, ayakta bulunan nasırların yumuşatılması, ölü derilerinden temizlenmesi, tırnaklara şekil verilmesi ve ayağın komple yıkanması gibi hizmetlerin tümünü içeren hizmettir. Manikür ve pedikür yaptırmak kan dolaşımını hızlandırır ve stresi azaltır. Tırnak sağlığınızın korunmasına yardımcı olur. Sevsen Beauty uyguladığı profesyonel yöntemler sayesinde ayaklarınıza tam bir bakım yaparak rahatlatıyor.
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Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1610 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32
İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN DİĞER HİZMETLERİ
- Protez Tırnak
- Microblading Kaş Tasarımı
- Kaş Pudralama
- Dudak Renklendirme
- Dudak Vitamini
- Dipliner / Eyeliner
- İpek Kirpik
- Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu
- Bay- Bayan Manikür / Pedikür
- Kalıcı Oje
- Kaş / Bıyık Alma
- Tırnak Batması