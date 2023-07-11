Vali Aydın Baruş, Yalvaç ilçesinde bulunan Ayvalı köyünü ziyaret etti. Ziyaretinde Vali Baruş'a Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu da eşlik etti.Vali Baruş, köyde yeni hizmete alınan Şehit Gökhan Arslan Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkez hakkında bilgi alan Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, eski okul binalarını Köy Yaşam Merkezi olarak düzenlediklerini ve bu sayede köylülerin ortak olarak kullanabileceği güzel alanlar oluşturulduğunu ifade etti. Köyde bulunan vatandaşların kurs alabileceği ve sosyal faaliyetlerini artırabileceği bir mekanın oluşturulduğunu belirten Vali Baruş, bu çalışmaların köylerin yaşamını daha canlı kılma amacını taşıdığını vurguladı.Vali Baruş ve beraberindeki heyet, köydeki vatandaşlarla da bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Ardından Yalvaç ilçe merkezine geçen Vali Baruş ve protokol üyeleri, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Kadın Futbol Kulübü oyuncularını antrenman yaptıkları sahada ziyaret etti. Vali Baruş, genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.Vali Aydın Baruş'un Ayvalı köyü ziyareti kapsamında yapılan incelemeler ve vatandaşlarla yapılan görüşmeler, köy halkının sosyal faaliyetlerini artırma ve yaşam kalitesini yükseltme hedefine katkı sağlamaktadır.