Isparta ve Çevresinde Hava Sıcaklıkları Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkacak!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Burdur ve çevresinde sıcak hava dalgasının etkisini göstereceği uyarısı yapıldı. 12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde yüksek seyredeceği belirtildi. Özellikle 12 Temmuz Çarşamba gününden 16 Temmuz Pazar gününe kadar olan süreçte hava sıcaklıklarının artacağı ve rekor seviyelere ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Antalya'da sıcaklık değerlerinin 37-43 °C arasında, Muğla'da 36-40 °C arasında, Isparta'da 33-35 °C arasında ve Burdur'da 35-37 °C arasında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşları özellikle 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların bu dönemde güneşten korunmaya, sıvı tüketimine ve serin yerlerde bulunmaya özen göstermeleri gerektiği vurgulanıyor.

Yüksek sıcaklıkların etkisi altında kalacak olan bölge halkı, sağlıklarını korumak adına gerekli tedbirleri almalı ve sıcak havada aşırı aktivitelerden kaçınmalıdır.