2,26 gram Metamfetamin maddesi,

2 adet Ecstasy hap,

1 adet uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 17.12.2020 tarihinde Eğirdir İlçesinde tespit edilen bir araca Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müştereken yapılan operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanmış, şüpheli şahısların üzerinde ve araçlarında Narkotik Madde Arama Köpeği Athena ile yapılan arama sonucunda;- 426,07 gram Esrar maddesi,Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış olup; 2 şüpheli sevk edildiği Adli Makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.