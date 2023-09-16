Isparta'da Kentsel Dönüşüm ve Deprem Riski Bilinci Yükseliyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında deprem riskinin önemi, Isparta'da da daha fazla vurgulanıyor. Kentte, 1112 riskli binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan kira yardımları da sürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, yaklaşık 16 milyon 600 bin lira değerindeki kira yardımının Isparta'da 1955 kişiye yapıldığını belirtti.Borca, "Kentsel Dönüşüm kanunun sağladığı imkanlardan kısaca bahsedelim. Öncelikle kira yardımı sağlıyoruz. Şu an için 18 ay boyunca 2000 lira olan kira yardımı, Bakanlık tarafından güncelleniyor. Şimdiye kadar 1955 kişiye 16 milyon 600 bin lira üzerinde kira yardımı sağladık. Ayrıca, kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için anlaşmaya katılmayan vatandaşların yapılarını satın alarak yapımı kolaylaştırıyoruz. Eğer müteahhit kaynaklı sorunlar varsa, sözleşmeleri feshederek güvenli yapıların hızla inşa edilmesini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.