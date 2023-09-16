Isparta'da Tarımda Yeni Dönem!







Tarımda yeni dönem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname dün gece resmi gazetede yayımlandı.Bu kararnameyle birlikte yaklaşık üç yıldır Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevini yürüten Eyüp Adugüzel, Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne atandı.Adıgüzelden boşalan Isparta İl Müdürlüğü neyse Burdur Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul atandı.Mehmet Tuğrul aslında Ispartalıların yakından tanıdığı bir isim.Çünkü Mehmet Tuğrul 2017-2018 yıllarında Isparta İl Tarım Müdürlüğü'nde vekaleten İl Müdürü olarak görev yapmıştı.Burdur'da Tarım ve Hayvancılık sektöründe önemli çalışmalara imza atan Mehmet Tuğrul artık asaleten Isparta Tarım ve Orman İl Müdürü olarak görev yapacak.