Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dün başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışıyla birlikte, sahada yapılan karla mücadele çalışmalarını yerinde takip etti. Meteorolojiden yapılan uyarı ile birlikte tüm araç ve iş makinelerini şehrin belli noktalarında konuşlandıran Isparta Belediyesi, yağışın başlamasıyla birlikte 65 iş makinesi, araç ve 563 personel ile birlikte karla mücadele çalışmalarına başladı.Çalışmalarda öncelikli olarak ana arterler, hastane önleri ve otobüs güzergahlarında çalışmalar yapılırken, şehrin ara sokaklarında da kar küreme yapıldı. Yaya ekipleri de vatandaşların yoğunluklu olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere kaldırımlarda temizlik çalışmaları yaptı.Karla Mücadele Eylem Planı kapsamında gerçekleşen çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan Koordinasyon Merkezinden de anlık olarak yönlendirildi.Cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışmalarının yanı sıra, tuzlama ve solüsyon çalışmaları da gerçekleştirildi.Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katıldığı mücadele çalışmalarını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sahada bizzat takip etti. Çalışmalara Konya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Orman Bölge Müdürlükleri ile özel kuruluşlara ait iş makineleri de destek verdi.Isparta’nın üst bölgeleri olarak tabir edilen Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Dere, Yenice gibi mahallelerde kar yağışı çok daha fazla gerçekleşti. Meteoroloji yağış öncesi 21 cm ve üzeri kar, gösterirken, 01.00 saatinde Binbirevler bölgesinde yapılan ölçümlerde ise kar kalınlığının 30 cm üzerine çıktığı görüldü.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, personelin gecenin geç saatlerinde gerçekleştirdiği özverili çalışmalarını sahada takip ederek, kolaylıklar diledi.