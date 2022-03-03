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Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!

Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!
ISPARTA
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Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı! Bakan Koca yeni kararları açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede beklediği açıklamayı yaptı. Açık alanda maske kullanımı ve HES Kodu zorunluluğu kaldırıldı. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske şart değil.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından bir süredir beklenen açıklamayı yaptı.
Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulundu. Artık salgının etkisini yitirdiğini söyleyen Koca, bakanlık tarafından alınan yeni kararları açıklandı. Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:
Bugün serbestlikten söz edeceğim.
Şimdi her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi. Covid-19'un ciddiyeti fark eden ilk ülke olmuştuk. Koronavirüs Bilim Kurulu'muz hep öneriler geliştirdi, tedavi rehberleri hazırladı. 
Şahsım ve sizler adına Bilim Kurulu'nun tüm üyelerine teşekkür ediyorum. 
Salgın sürecinde gereken tedbirlere erken başvurduk. En hızlı hareket eden ülkelerden biri olduk. 
Bir süredir sizlere covid deddiğimiz hastalığın gündemde kalma vasfını kaybetmekte olduğunu söylüyorum. Türkiye'deki durumu, tüm detaylarını bilerek vardığımız bu sonucu tüm ülkelerdeki gelişmelerden dolayı da biliyoruz. 

"MÜCADELE BUNDAN SONRA AŞIYLA VERİLECEK"
Bildiğiniz gibi ülkemizde de bazı kısıtlamalarda kalkmıştı. Karantina ve izolasyon süreleri, tarama testleri gibi birçok uygulamada daha önce değişikliğe gitti. Bu adımların isabetli olduğunu görüyoruz.
Covid-19'la mücadele bundan sonra aşıyla verilecek. İki yıllık ısrarlı planlı mücadelede şimdi sıra salgını toplumsal hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkarmakta. Bir bakıma salgın esaretinden gerçek hayata geçmekte. Bazı serbestliklerle psikolojimizi yenilemekte. 

İŞTE ALINAN KARARLAR
1.Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz
2.Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.
3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.
4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.
5.Okullarda hasta çıkması durumunda sınıfın kapatılması uygulaması sona erecek.

SALGIN ETKİSİNİ YİTİRDİ
Salgın etkisini yitirdi, somut gözle görülen gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgınla toplum olarak, kısıtlamalarla mücadele etme döneminden bireysel olarak korunma dönemine geçmeliyiz. Kişisel korunmada eğer istersek süregelen alışkalıklarımızı sürdürebiliriz. 

'MASKELERİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ'
Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz. Maskeyi gerektiğinde hemen tamak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimizle, kronik hastalarla bir aradayken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.

KARARLAR İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYINLAYACAK
Covidli hastaların izolasyon süreciyle ilgili daha önce aldığımız kararlarda bir değişiklik yok. Yedinci günden sonra bir semptom yoksa karantina bitiyor. 
Kararların ne zaman geçerli olacağını İçişleri Bakanlığımız genelgeyle duyuracak. 
Mesafenin korunmadığı alanlarda, uçak, otobüs, tiyatro, sinema gibi sağlık kuruluşları gibi alanlarda, okulların kapalı alanları gibi yerlerde maskeleri kullanmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kapalı alan olup mesafe korunabiliyor ise bu durumda maskeyi takmanın şart olmadığını söylüyoruz. 
Herhangi bir Covid, nezle ve üst solunum yolu hastalıkları olan, semptom gösteren vatandaşlarımızın maske takması gerektiğini biliyoruz. Müzik yasağıyla ilgili de bilim kurulunun aldığı bir karar yok. Onun da yakın zamanda kalkacağı kanaatindeyim.
5-12  yaş için TURKOVAC çalışması başlattık. O çalışmanın sonuçlarına göre bu konuyu gündeme alabiliriz. 
 

 
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