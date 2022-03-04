ÖNEMLİ DUYURU

İlimizde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk havanın yarın da devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden;

İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmiştir

Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde bir (1) gün idari izinli sayılacaktır.



Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ