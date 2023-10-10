Isparta 32 Spor'a destek veren Baro, pembe-yeşilli takımın yanında yer alıyor. Baro'nun 700 üyesi, Isparta 32 Spor'a destek amacıyla harekete geçti. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, 2. Başkan Mehmet Pala, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve yönetimini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında Baro Başkanı Çankaya'ya takım forması hediye edildi.

Baro Başkanı Çankaya, kombine bilet ve mağaza ürünleri gibi konularda Isparta 32 Spor'a destek olacaklarını belirtti ve tüm kenti desteğe davet etti.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ise Baro'nun jestlerinden dolayı Baro Başkanı Ünsal Çankaya ve yönetimine teşekkür etti. Bu tür destekler, yerel spor kulüplerinin güçlenmesine ve toplumun bir araya gelmesine katkı sağlar.