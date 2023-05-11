Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Tarım Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile birlikte Avrupa Birliği ve Devlet tarafından finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" Isparta'da uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında, kooperatif ortağı olan kadınlara 5 gün, kooperatif kurma/ortağı olma isteği olan kadınlara 2 gün ve kooperatif ortağı olan erkeklere bir gün süreyle eğitim verileceği açıklandı.Kadınların güçlenmesinde kooperatiflerin önemli bir rol oynadığı belirtilirken, Isparta genelinde 18 kadın kooperatifinin bulunduğu ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerle, kooperatifleşme bilincinin her geçen gün arttığı vurgulandı.