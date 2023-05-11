Atakan Yazgan, CHP Milletvekili Adayı Yalım Halıcı'ya Destek Verdi!

Ana Manşet Yazısı: Isparta32spor'un efsane başkanlarından ve iş insanı Atakan Yazgan, CHP Milletvekili Adayı Yalım Halıcı'nın seçim iletişim ofisine ziyarette bulundu. Ziyarette, CHP Milletvekili adayları ve parti yönetimi de hazır bulunurken, Yazgan, "Sana söz baharlar gelecek" dedi.

Isparta32Spor'un eski başkanlarından Atakan Yazgan, CHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Yalım Halıcı'nın seçim ofisini ziyaret etti. Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, Isparta CHP İl Başkanı Tansel Dilaver, CHP Milletvekili adayları Tamer Cantekin, Hüseyin Yıldızhan ve Hatice Yıldız da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Adayı Yalım Halıcı, Isparta32spor'un geçmişteki desteklerine teşekkür ederek, seçim sonrasında da takıma ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Aynı zamanda diğer milletvekili adayları ve il başkanlarına da teşekkür eden Halıcı, Atakan Yazgan'a da sağlıklı bir yaşam diledi ve Isparta'nın sorunlarıyla birlikte çalışacaklarını belirtti.

Atakan Yazgan ise, Halıcı'nın konuşmasının ardından seçim ofisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, CHP Milletvekili adaylarına destek vermek amacıyla "Sana söz baharlar gelecek" şeklinde bir ifade kullandı.