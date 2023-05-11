GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=

Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı!

Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.05.2023 16:52
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı!
 Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İsparta çevrelerinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. Yağışlar yerel olarak yoğun olacak ve 21-50 kg/m2 arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Halkın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İsparta ve çevresinde yaşayanlar, meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri almalıdır.

Bir yazı görseli olabilir
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TOGG'un İlk Ekspertizini Isparta'da DYNOBİL Yaptı!
Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Düşük Memur Maaşı 22 Bin Lirayı Bulacak
Isparta'da Kitikate ile mükemmel bir annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafetler
Çevre Bakanı Kurum'un Çalışmasıyla Konut Aidatlarında İndirim Talepleri Artıyor
Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları Arttı
Gelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış Yolda
Şarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle RenkleniyorŞARKİKARAAĞAÇ’IN SAKLI CENNETİ MADA ADASI KÖY YAŞAM MERKEZİYLE RENKLENİYOR
Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe
Yunus Timleri Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi: Uyuşturucu Suçlarına Karşı Mücadele SürüyorYUNUS TİMLERİ BAŞARILI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİ: UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
Isparta'da Hayvan Pazarı AçıldıISPARTA'DA HAYVAN PAZARI AÇILDI
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müjdeli Haber: Düve Alım Desteğiyle Hayvancılık Sektörü DestekleniyorISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MÜJDELİ HABER: DÜVE ALIM DESTEĞİYLE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ DESTEKLENİYOR
Isparta 32 Spor'un Başarısız Sonuçlarıyla İşi Zora Soktu ISPARTA 32 SPOR'UN BAŞARISIZ SONUÇLARIYLA İŞİ ZORA SOKTU
Dumanlar Aktar'dan Bu Yaz Formda Olmanızı Sağlayan Sağlıklı Ürünler!DUMANLAR AKTAR'DAN BU YAZ FORMDA OLMANIZI SAĞLAYAN SAĞLIKLI ÜRÜNLER!
IGSİAD Yönetimi Gül Petek Sanayi Kooperatifi ile Buluştu IGSİAD YÖNETİMİ GÜL PETEK SANAYİ KOOPERATİFİ İLE BULUŞTU
Aziz Şehidimiz J.Uzm.Onb. Oğuzhan Kabayel Son Yolculuğuna Uğurlandı AZİZ ŞEHİDİMİZ J.UZM.ONB. OĞUZHAN KABAYEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir!
Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!
Emeklilikte Yeni Dönem: Az Primle Yüksek Maaş Müjdesi
ISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDU
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek
Eğitime 1 Gün Ara
CHP'li Halıcı, gençlerle buluştuCHP'Lİ HALICI, GENÇLERLE BULUŞTU
Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İncelediISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ KEÇİBORLU İLÇESİNDE YATIRIMLARI İNCELEDİ
Isparta Şehir Hastanesi Uzmanından Ellerimizin Temizliği Konusunda Önemli Uyarılar! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ UZMANINDAN ELLERİMİZİN TEMİZLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILAR!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'nın Lezzetli Döner Markası: Emek Döner Isparta'nın Lezzetli Döner Markası: Emek Döner 05 Mayıs 2023
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta ÖdenecekNisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek07 Mayıs 2023
Isparta'nın Efsane Seyyar Pidecisi Ramazan Amca Unutulmuyor Isparta'nın Efsane Seyyar Pidecisi Ramazan Amca Unutulmuyor 09 Mayıs 2023
Isparta'da Beklenen Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!Isparta'da Beklenen Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!05 Mayıs 2023
Isparta'da Atıl Durumda Olan Araziler Üretime Kazandırılıyor: Binlerce Çiftçiye Tohum Dağıtımı Yapıldı!Isparta'da Atıl Durumda Olan Araziler Üretime Kazandırılıyor: Binlerce Çiftçiye Tohum Dağıtımı Yapıldı!05 Mayıs 2023
ISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDUISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDU08 Mayıs 2023
EPDK Kararı ile Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı YayımlandıEPDK Kararı ile Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı Yayımlandı05 Mayıs 2023
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir! Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir! 08 Mayıs 2023
Gelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış YoldaGelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış Yolda09 Mayıs 2023
Akaryakıta Peş Peşe İndirimler: Benzin ve Motorinde Yeni İndirim Daha! Akaryakıta Peş Peşe İndirimler: Benzin ve Motorinde Yeni İndirim Daha! 05 Mayıs 2023
Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri BilgilendirdiKeçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri Bilgilendirdi05 Mayıs 2023
Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe 09 Mayıs 2023
CHP'li Halıcı, gençlerle buluştuCHP'li Halıcı, gençlerle buluştu06 Mayıs 2023
EPDK, Bedelsiz Doğal Gaz Uygulamasının Fatura Yansıması İçin Usul ve Esaslarını BelirlediEPDK, Bedelsiz Doğal Gaz Uygulamasının Fatura Yansıması İçin Usul ve Esaslarını Belirledi05 Mayıs 2023
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Sakin Şeker Türkiye Şampiyonu!Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Sakin Şeker Türkiye Şampiyonu!08 Mayıs 2023
Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!08 Mayıs 2023
Uluborlu'da Gül Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi VerildiUluborlu'da Gül Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi05 Mayıs 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İncelediIsparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İnceledi06 Mayıs 2023
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!09 Mayıs 2023
Isparta'da Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin 130 Bin Kaynak Paketi DağıtılıyorIsparta'da Öğrencilerin Eğitimine Destek Olmak İçin 130 Bin Kaynak Paketi Dağıtılıyor05 Mayıs 2023