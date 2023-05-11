Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İsparta çevrelerinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. Yağışlar yerel olarak yoğun olacak ve 21-50 kg/m2 arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Halkın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. İsparta ve çevresinde yaşayanlar, meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli önlemleri almalıdır.