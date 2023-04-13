Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında hazırlanan "Isparta Bölgesinde Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi", 2023 yılı yatırım programına alındı.Proje kapsamında kadın çiftçilere, böğürtlen ve ahududu yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, bu bitkilerin yetiştiriciliği konusundaki teknik bilgi ve yenilikler aktarılacak. Ayrıca, eğitim çalışması sonunda yapılacak teknik gezilerle kadınların üretim faaliyetlerini yerinde görmeleri sağlanacak.İlgili kooperatif adına kurulan 2 bin m2'lik alandaki telli terbiye sisteminde ahududu ve böğürtlen yetiştiriciliği yapılacak. Elde edilecek ürünler, kadın kooperatifinde değerlendirilecek ve kooperatiflere gül ürünlerinin yanı sıra alternatif bir ürünle katkı sağlanmış olacak.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şimşek, proje kapsamında kadın çiftçilere yeni bir gelir kapısı açılacağını belirterek, "Proje ile kadınlarımıza üretim alanında farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, böğürtlen ve ahududu yetiştiriciliği ile kadın çiftçilerimizin üretim faaliyetlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.