Isparta'da gerçekleştirilen Okullar Sporları Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Okçuluk yarışmaları büyük bir heyecana sahne oldu. Atatürk Stadyumu'nda yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.Okul sporları kapsamında düzenlenen yarışmalara Isparta genelindeki okulların minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde katıldığı ve yoğun bir rekabet yaşandığı görüldü. Yarışmacılar, hedefe isabetli ok atışları ile performanslarını sergiledi.Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Madalyalarını alan başarılı sporcular, büyük bir mutluluk ve gurur yaşadılar.Isparta'da gerçekleştirilen Okullar Sporları Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Okçuluk yarışmaları, sporcu gençlerin yeteneklerini sergilediği bir platform olurken, katılımcılar arasındaki rekabetin de yüksek olması müsabakaların izleyicilere keyifli anlar yaşattığı görüldü.