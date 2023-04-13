"Isparta, EMITT Fuarında Alternatif Turizm Zenginliklerini Tanıtıyor"

"EMITT Fuarı, İstanbul'da Kapılarını Açtı: Isparta Standı Dikkat Çekiyor"

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY, EMITT Fuarını Açtı"

"Isparta, EMITT Fuarında Bölgenin Tarihi ve Turistik Zenginliklerini Sergiliyor"

"EMITT Fuarı, Turizm Sektöründe Önemli Bir Buluşma Noktası Olmaya Devam Ediyor"

Bugün, 12 Nisan 2023 tarihinde, Türkiye'nin en büyük turizm buluşmalarından biri olan 26. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) İstanbul Tüyap Beylikdüzü fuar alanında açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY'un da teşrifleriyle gerçekleşen fuara, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar ve 60 binin üzerinde ziyaretçi katılıyor.Isparta Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Gülbirlik gibi kuruluşlar da fuara katılanlar arasında yer alıyor. İlgi çekici bir standla katılan Isparta, gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkatleri çekiyor. Standda, antik çağlardan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgenin tarihi, antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, kış turizmi, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtılıyor.Fuarın ilk gününde, üst düzey bürokratlar ve yöneticilerin yanı sıra İstanbul'da faaliyet gösteren Isparta ve ilçelerini temsil eden derneklerin yönetim kurulları da standları ziyaret ederek iyi dileklerde bulundular. Fuar, 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında devam edecek ve turizm sektöründe önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecek.