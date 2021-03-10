ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

İsparta İl J.K.lığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Sütçüler İlçesi Ayvalıpınar Köyünde bulunan Metamar Mermer Fabrikası çalışanları ve köy halkından kadın vatandaşlarımıza; Sütçüler Kaymakamı Sn. Ayşe KARACA’nın da katılımıyla KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının tanıtımı, video gösterisi ve sunumu yapılarak KADES broşürleri dağıtılmış, cep telefonlarına uygulamanın yükletilmesi sağlanmıştır. Ayrıca faaliyete katılan vatandaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanarak karanfil hediye edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.