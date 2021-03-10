GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​BAGEV’DEN 2 İŞBİRLİĞİ

​BAGEV’DEN 2 İŞBİRLİĞİ
ISPARTA
21 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
BAGEV’DEN 2 İŞBİRLİĞİ
Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Bölge ve Antalya’nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla iki ayrı kurumla iş birliği protokolü imzaladı. Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney ile İstihdam ve Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalanırken, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat ile de “İş Kulübü” Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza törenlerine BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin de katıldı.
EKİPDER ile İstihdam ve Eğitimi Geliştirme Protokolü
BAGEV Başkanı Davut Çetin, ilk işbirliği protokolünü Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği (EKİPDER) Başkanı Reşat Güney ile imzaladı. İmzalanan protokolle ilgili bilgiler veren Başkan Davut Çetin şunları kaydetti. “İki yıl sürecek protokol ile iki kurum yerel, bölgesel ve sektörel düzeydeki istihdam sorunlarıyla ilgili bilgi paylaşımını, sürdürülebilir iş birliği ve koordinasyon içerisinde gerçekleştirecek. Başta BAGEV Kariyer Portalı olmak üzere kurumlara ait veri tabanları işbirliği içinde kullanılacak. Bölgenin ve Antalya’nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetlerde bulunulacak. Oluşturulacak işgücü veri tabanının BAGEV kapsamındaki tüm kuruluşlara açık olması sağlanacak.” Başkan Çetin, başta istihdam olmak üzere Batı Akdeniz Bölgesi ekonomisine katkı koyacak protokolün hayırlı olmasını diledi.
EKİPDER Başkanı Reşat Güney’de yaptığı konuşmada bölgenin ve Antalya’nın istihdam sorununa çözüm bulunması amacıyla ortak faaliyetlerde bulunacak işbirliği protokolünün değerli bir çalışma olacağını belirterek, protokolün iş dünyasına hayırlı olmasını kaydetti.
İş Kurumu Müdürlüğü ile İş Kulübü Protokolü
İkinci iş birliği protokolü BAGEV Başkanı Davut Çetin ile İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat arasında imzalandı.
İki kurum arasında gerçekleşen ve “İş Kulübü” hizmetlerinin sunulmasına ilişkin işbirliğini içeren protokol iki yıl sürecek. Protokolle ilgili bilgiler veren BAGEV Başkanı Davut Çetin, “İş birliği protokolü ile BAGEV bünyesinde yer alan www.bagevkariyer.com tarafından oluşturulacak gruplara işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak. İş Kulübü ekseninde iş arayanlara verilen teorik eğitimler uygulamalı eğitimlerle simüle edilecek. İş arayanların mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan İşbaşı Eğitim Programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine de yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde ve öğrencilerde oluşmasını sağlamak olan “İş Kulübü” faaliyetleri yürütülerek, özellikle farklı niteliklere sahip iş arayan gruplarında iş arama ve iş bulma algısının artırılarak, farkındalık oluşturulması da hedeflenmektedir.” dedi.
İş Kurumu İl Müdürü Veli Tekkanat da yaptığı konuşmada; “İş ve Meslek Danışmanı unvanlı personel aracılığıyla www.bagevkariyer.com ‘a kayıtlı iş arayanların İŞKUR kaydını alacak. İşbaşı Eğitim Programı ve diğer Kurum hizmetleri hakkında iş arayanları bilgilendirecek” dedi.
 
skur-4skur-1Ekip-Der-03Ekip-Der-01
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Isparta'nın yeni çevrimiçi alışveriş mağazası Via Market!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni kararlar duyuruldu
ISPARTA'DA FUNCİTY İLE GÜVENLİ, TEMİZ EĞLENCE
Isparta'da 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü’' Kutlandı
Isparta'da vaka sayılarında artış! bir köy daha karantinaya alındı
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” MESAJI
Isparta'da Gözde Balık Tezgahlarından Görüntüler
Atatürk’ün Isparta’yı Teşrifinin 91. Yıldönümü
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı
Isparta'da Şanlı Bayrağımızı Teslim Aldık
Isparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşır
Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri
Isparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev Yapacak
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...
Isparta'da JAK Timleri her an görevde
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı
Isparta'da emniyetten dev operasyon!
Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!
''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİKORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ03 Mart 2021
Isparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev YapacakIsparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev Yapacak03 Mart 2021
Isparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşırIsparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşır04 Mart 2021
SIFIR ATIKTAN CAN DOSTLARA BAŞLARINI SOKACAKLARI YUVA YAPTILARSIFIR ATIKTAN CAN DOSTLARA BAŞLARINI SOKACAKLARI YUVA YAPTILAR03 Mart 2021
Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleriIsparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri04 Mart 2021
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ05 Mart 2021
Isparta Ayvalıpınar’da Minik Öğrencilere Afet Eğitimi VerildiIsparta Ayvalıpınar’da Minik Öğrencilere Afet Eğitimi Verildi04 Mart 2021
ISPARTA ve TARİH-1ISPARTA ve TARİH-103 Mart 2021
Isparta'nın Kış Ayı'nda da sunabileceği çok şeyi var!Isparta'nın Kış Ayı'nda da sunabileceği çok şeyi var!06 Mart 2021
Isparta'da ​Hafızlık Bölge Yarışması YapıldıIsparta'da ​Hafızlık Bölge Yarışması Yapıldı04 Mart 2021
ISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİISPARTA VE BÖLGE ÇAPINDA SÜPÜRGE ONARIM HİZMETİ05 Mart 2021
Isparta merkez ve ilçelerinde gıda denetimleri...Isparta merkez ve ilçelerinde gıda denetimleri...03 Mart 2021
ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJIISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU'NUN 6 MART MESAJI05 Mart 2021
BAŞKAN VELİ GÖK MESLEKTAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİBAŞKAN VELİ GÖK MESLEKTAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ04 Mart 2021
​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı05 Mart 2021
ISPARTA'DA YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ YENİDEN BAŞLIYORISPARTA'DA YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ YENİDEN BAŞLIYOR04 Mart 2021
Isparta MEM Gelendost İlçesindeki Okulları Ziyaret EttiIsparta MEM Gelendost İlçesindeki Okulları Ziyaret Etti03 Mart 2021
Isparta'da Şanlı Bayrağımızı Teslim AldıkIsparta'da Şanlı Bayrağımızı Teslim Aldık05 Mart 2021
​Isparta32 Spor, Hakan Şimşek’e emanet​Isparta32 Spor, Hakan Şimşek’e emanet04 Mart 2021
Fevzi Özdemir yazdı...Fevzi Özdemir yazdı...05 Mart 2021