100. YILI PROGRAMI
(2021)
İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü 100. Yılı nedeniyle düzenlenen törenlere katılımlarınızı dilerim.
Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ 100. YILI PROGRAMI
|TARİH
|:
|12 Mart 2021 Cuma
|YER
|:
|Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
|SAAT
|:
|14.00
PROGRAM:
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
- Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu Öğretmen ve Öğrencilerinin İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü münasebetiyle Hazırlamış Oldukları “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” Temalı Programın Sunumu
- Ödül Törenleri
GENEL HÜKÜMLER:
- Daire amirleri ve okul müdürleri Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda yapılacak olan Anma Programına bizzat katılacaklardır.
- Okullar, ilgili Yönetmelik gereğince İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü dolayısıyla Anma Günü Programı düzenleyeceklerdir.
- 12 Mart 2021 Cuma Günü Mimar Sinan Camisinde öğle namazı öncesinde Mehmet Akif ERSOY için Mevlid-i Şerif okutulacaktır.
- Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinde 01-12 Mart 2021 tarihleri arası İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü ile ilgili kitap sergisinin düzenlenecektir.
- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir niteliğindedir.
İL ANMA KOMİTESİ