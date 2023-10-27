Isparta'da Kaçakçılık Operasyonu

İl Merkez İlçesinde (1) şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada toplam (1050) paket kaçak sigara ele geçirildi. Bu sigaraların markaları şu şekildedir: (350) paket Hockey, (250) paket Harvest, (170) paket Milano, (150) paket Marvel, (80) paket Philip Morris, (50) paket Dakota.

Ayrıca, (14) şişe kaçak viski ve (2) şişe kaçak rakı olmak üzere toplam (16) litre kaçak içki de ele geçirildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu. 22 Ekim 2023 tarihinde yapılan çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar elde edildi:İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen sigara ve içkilere el konuldu.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.