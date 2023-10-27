Isparta'da Jandarmadan Narkotik Operasyon

Toplam (7.104) kullanımlık sentetik cannabınoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu

(145) adet uyuşturucu hap

(89) gram eroin

(60) gram kokain

(30) gram esrar

(14) gram bonzai

(12) gram skunk

(15) adet uyuşturucu kullanma aparatı

(8) gram metamfetamin ele geçirildi.







Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında yapılan operasyonların sonuçları kamuoyuna duyuruldu. 22 Eylül-22 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen sonuçlar şu şekildedir:Bu operasyonlar sonucunda toplam (92) şüpheli yakalandı. (6) şüpheli uyuşturucu madde imal/ticaretinden, (86) şüpheli uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmaktan adli işlem yapıldı ve (6) şüpheli tutuklandı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu. Bu tür operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kararlılıkla çalışmalarına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.