Isparta'da Jandarmadan Narkotik Operasyon

- Toplam (7.104) kullanımlık sentetik cannabınoid emdirilmiş kağıt uyuşturucu
- (145) adet uyuşturucu hap
- (89) gram eroin
- (60) gram kokain
- (30) gram esrar
- (14) gram bonzai
- (12) gram skunk
- (15) adet uyuşturucu kullanma aparatı
- (8) gram metamfetamin ele geçirildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu maddelerin halka ulaşmasını engellemek amacıyla çalışmalarına devam edeceğini kamuoyuna duyurdu. Bu tür operasyonlarla uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik kararlılıkla çalışmalarına devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.