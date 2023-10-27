Isparta'daki Patlamanın Detayları Ortaya Çıktı

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Isparta Valisi Aydın Baruş, patlamanın doğalgaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulduğunu belirtti. Muhtemelen bir kombide gaz sızıntısı ve gaz birikmesinin ardından patlamanın meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından camların da kırıldığını ve bu nedenle dışarıya da etkisi olduğunu ifade etti. Vali Baruş, yaralıların tedavi altına alındığını, patlamanın neden kaynaklandığına dair detaylı incelemenin yapılacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdürüleceğini açıkladı.





















































Isparta'da, Pirimehmet Mahallesi 1741 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklanan bu patlamada Havva D. (48), Mustafa Y. (58) ve Burak K. (23) isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.Isparta Valisi Aydın Baruş, patlamanın doğalgaz şebekesindeki sızıntı nedeniyle meydana geldiği üzerinde durulduğunu belirtti. Muhtemelen bir kombide gaz sızıntısı ve gaz birikmesinin ardından patlamanın meydana geldiğini söyledi. Patlamanın ardından camların da kırıldığını ve bu nedenle dışarıya da etkisi olduğunu ifade etti. Vali Baruş, yaralıların tedavi altına alındığını, patlamanın neden kaynaklandığına dair detaylı incelemenin yapılacağını ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın sürdürüleceğini açıkladı.

Isparta'da Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada toplam 3 kişi yaralandı. Olay sonrası Isparta Valisi Aydın Baruş, patlama bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.Vali Aydın Baruş, ilk belirlemelere göre patlamanın doğalgaz şebekesindeki sızmadan kaynaklandığını açıkladı. Ayrıca patlamanın camları da kırdığını ve çevreye de etkisi olduğunu ifade etti. Şans eseri yaralanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını sözlerine ekledi.Patlamada yaralanan 2 kişi Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 1 kişi ise Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olayla ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatacağı belirtiliyor.