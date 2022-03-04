İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;



02.03.2022 günü ikamet ve bir araçta yapılan aramada;



-1310 Paket Doldurulmuş Makaron,

-2520 Paket Boş Makaron,

-51 Adet Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü,

-160 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Filtresi,

-290 Adet tekrar kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirilmiştir.

Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli ADLİ işlem başlatılmıştır.



Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız



Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.







ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ