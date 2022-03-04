isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU

ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
ISPARTA
95 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
  
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda;
 
02.03.2022 günü ikamet ve bir araçta yapılan aramada;
 
-1310 Paket Doldurulmuş Makaron,
-2520 Paket Boş Makaron,
-51 Adet Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü,
-160 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Filtresi,
-290 Adet tekrar kullanılmak üzere kesilmiş TAPDK bandrolü ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru malzemelere el konularak, 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli ADLİ işlem başlatılmıştır.
 
            Vatandaşlarımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız
 
Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz. Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.
                                                                                      
  
 
                                                                   ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER: KOMANDOLARIMIZ HAFTA SONLARI ÇARŞI İZNİNDE!
ISPARTA'DA MOBİLYANIN KALBİ MOPARK'TA BÜYÜK KAMPANYA!
Isparta'da eğlencenin tek adresi Funcity!
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
ATATÜRK ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU
HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE
HABER: ISPARTA'DA REKOR KORONAVİRÜS VAKASI
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDE
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonlar
Isparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildi
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’ nun Miraç Kandili Mesajı
ISPARTA'DA TAZE BALIK KAYA BALIK'TAN ALINIR
ISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDUHABER: ISPARTA EMNİYETİ MÜJDEYİ VERDİ! KAYIP ÇOCUKLAR BULUNDU02 Mart 2022
HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!HABER: ISPARTA’DA KADIN CİNAYETİ!01 Mart 2022
HABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİHABER: ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ27 Şubat 2022
ISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜISPARTA HABER: İNŞAATTA BOŞLUĞA DÜŞEN ŞAHIS ÖLDÜ26 Şubat 2022
ISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA HABER: VALİLİK'TEN ÖNEMLİ DUYURU03 Mart 2022
ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!ISPARTA HABER: AVCILAR BU HABERE DİKKAT! UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAAPILACAK!01 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA VALİLİKTEN ÖNEMLİ DUYURU02 Mart 2022
ISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİISPARTA VE BURDUR İÇİN KAR YAĞIŞI METEOROLOJİ TARİH VERDİ01 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURUHABER: ISPARTA'DA TUKOVAC AŞISI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU28 Şubat 2022
Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?Isparta'da kar yağışı sonrası Belediye neler yapıyor?03 Mart 2022
Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?Isparta Haber: Çayboyu’nda taşkın riski var mı?02 Mart 2022
Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! Haber: ​Gül Sirkesinin Vücudumuza Faydaları! 28 Şubat 2022
ISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DEISPARTA'DA ÖZEL TASARIM PASTALAR PİNOLİ'DE01 Mart 2022
Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!Haberler: Maske ve HES kodu zorunluluğu kaldırıldı!02 Mart 2022
ISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDEISPARTA EMNİYETİ'NDE YENİ BİRİM: DOLANDIRICILIK MASASI DEVREDE28 Şubat 2022
Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!Türkiye Haber Ajansı: Emekliye 3600 zammı!01 Mart 2022
Isparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildiIsparta'da gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarları ele geçirildi28 Şubat 2022
Isparta'da emniyetten narkotik operasyonlarIsparta'da emniyetten narkotik operasyonlar28 Şubat 2022
ISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIISPARTA HABER: SON İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI04 Mart 2022
Haber: En Uygun Sünnet Yaşı Kaç Olmalıdır? Haber: En Uygun Sünnet Yaşı Kaç Olmalıdır? 28 Şubat 2022