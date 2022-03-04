6 MART 1930-6 MART 2022 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN

ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN

92. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İSPARTA'YI TEŞRİFLERİNİN

92. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

ATA' YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ (06 Mart 2022 Pazar Saat 10.00):

Mehteran, Bayrak ve Flamalar, Tören Birliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı Yönetimi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı Yönetimi, Protokol, Mülki - Askeri - Adli Erkân, SDÜ ve ISUBÜ Rektörlüğü Mensupları, Siyasi Parti Başkanları, Okulların Temsilci Öğrenci Grupları.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ (06 Mart 2022 Pazar Saat 10.15):

Yürüyüş kortejinin gelerek yerlerini almasından sonra;

Valilik, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediye Başkanlığınca,

Çelenk sunmayı müteakiben Atatürk Anıtı önündeki meşale yakılacak, verilecek işaret ile 1 (bir) dakikalık Saygı Duruşuna geçilecek ve devamında İstiklal Marşı söylenecektir. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma, Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN tarafından yapılacaktır. Isparta Belediyesi Bando Gösterisi düzenlenecektir. Ödül Töreni gerçekleştirilecektir.

DİĞER ETKİNLİKLER:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Isparta’yı Teşriflerinin 92. Yıldönümü münasebetiyle Atatürk Koşusu yapılacaktır.

Isparta Belediye Başkanlığı ve Isparta Genç İş İnsanları Derneği tarafından Atatürk’ün Isparta’yı Teşriflerinin 92. Yıldönümü münasebetiyle 6 Mart 2022 Pazar günü Isparta Belediye Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da Kokteyl ve Sergi, saat 20.30’da “Benzemez Kimse Sana” isimli Türk Sanat Musikisi Konseri düzenlenecektir.

GENEL ESASLAR:

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK' ün Isparta'yı Teşriflerinin 92. Yıldönümü, 06 Mart 2022 Pazar Günü belirtilen program dâhilinde tören ve etkinliklerle kutlanacaktır. Devlet daireleri, resmi ve özel kurumlar, mağazalar, dükkânlar, evler, meydan ve caddelere bayraklar ile günün anlam ve önemini belirten dövizler asılacak, 6 Mart Atatürk Caddesinin süslenmesi yapılacaktır. Korteje katılacak tüm gruplar; Türk Bayrağı, Atatürk Posteri, kurum ve kuruluş adını gösteren döviz dışında hiçbir pankart vb. taşımayacaklardır. Törene katılanlar 06 Mart 2022 Pazar Günü saat 10.00'da Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden hareket ederek 6 Mart Caddesini takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına gelecek ve alandaki yerleşim düzenine göre yerlerini alacaklardır. 06 Mart 2022 Pazar Günü hava şartları müsait olmadığı takdirde sadece Çelenk Sunma

Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.

Ata' ya Saygı Yürüyüşüne katılacak Mülki, Askeri, Adli Erkân, SDÜ ve ISUBÜ Rektörlüğü mensupları, Siyasi Parti, Oda, Birlik, Dernek, Vakıf temsilcileri ve Öğrenci Grupları, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yerlerini almış olacaklardır. Kortej aşağıdaki sıraya göre teşkil edilecektir.Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacaktır.Töreni yapılacaktır.Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.