ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU



Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve sahte alkollü içki ile mücadeleye yönelik icra edilen çalışmalar sonucunda, bir şahsın Merkez İlçe Kuleönü beldesi Uludere mevkiinde bulunan bağ evinde kaçak alkollü içki imal ederek sattığı tespit edilmiştir.

24 Aralık 2021 tarihinde söz konusu adrese yapılan operasyon neticesinde; satışa hazır vaziyette (800) litre şarap, (8) litre viski ele geçirilmiş olup, yakalanan M Ö. (65) isimli şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılarak, ele geçirilen kaçak alkollü içkilere el konulmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca; halk sağlığının korunması kaçak/sahte alkollü içkilerin zararlarının önlenmesine yönelik faaliyetlere, azim kararlılıkla devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.