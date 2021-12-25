GAMER Toplantısı Yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Polisevi’nde yapıldı. Toplantıda Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, tüm ilçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, Jandarma, Emniyet, AFAD, Nüfus, Göç İdaresi ve Gamer Müdürleri hazır bulundu.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Seymenoğlu GAMER’in kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayan bir birim olduğunu söyleyerek tüm ilgililerin bu koordinasyonu sağlamada gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.Ardından Isparta Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Muammer Yılmaz tarafından GAMER’in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında sunum yapıldı.