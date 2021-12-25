ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Keçiborlu ilçesi Aşağı mahalle mevkiinde H.D. isimli müştekiye ait su vanaları ve borularının çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.S., E.Ö. ve O.A. isimli şüpheliler, 23 Aralık 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe J.K.lığı Asayiş timlerinin ortak çalışması sonucunda Afyonkarahisar ili Dinar ilçesinde çalmış oldukları malzemeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.