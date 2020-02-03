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Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon

Isparta'da jandarmadan narkotik operasyon
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Jandarma Komutanlığı basın duyurusu
 
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca: Merkez ve Eğirdir İlçe J.K.lıklan sorumluluk bölgesinde, uyuşturucu madde olaylarına karşı icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetleri neticesinde: 18 gram eroin ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu maddeye el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen D.Ç. (20). T.K. (27). Y.A. (23). S.Û. (28). M.C. (29), M.B. (24). M.A. (24). S.G. (30). M.G. (22). A.Y. (58). A.Ç. (41). E.G. (26). Ö.Ç. (38) ve Ş.T. (21) isimli toplam 14 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.
İsparta İl J.K.lığı, Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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