T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Jandarma Komutanlığı

basın duyurusu

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu. Merkez ilçe Güneyce köyü Kapıkaya l'nci derece arkeolojik sit alanı antik kent içerisinde izinsiz kazı yapılacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine icra edilen faaliyet sonucu: D.İ. (36). S.Ç. (39). Ç.E. (44). E.B. (42) ve T.S. (46) isimli şahıslar yakalanmış olup, olay yerinde (1) adet balyoz, (1) adet kürek, (1) adet manivela demiri, (1) adet el feneri, (1) adet sırt çantası (5) adet cep telefonu ve (2) çift eldiven ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen D.İ. (36). S.Ç. (39). Ç.E. (44). E.B. (42) ve T.S. (46) isimli şüpheliler hakkında adli ve idari işlemlere başlanılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.