"Isparta'da İzcilik Eğitimi Programı Tamamlandı, Yavru Kurtlar Gökçay Kampına Hazırlanıyor" Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İzcilik Federasyonu iş birliğiyle okullardaki izcilik üniteleri vasıtasıyla aday izcilik eğitimi programı yürütüldü. Programa katılan toplam 65 öğrencinin bedensel, ruhsal, sosyal ve zihinsel yönden gelişmeleri hedeflendi. Eğitim programı sonunda öğrencilerle 26 Mayıs Cuma 2 gün 1 gece olacak şekilde Gökçay'da kamp yapılacak. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, izci kampına katılacak öğrencilerden bir grubu makamında ağırladı. Aday izcilik eğitimini tamamlayan öğrencilerin izcilik devam eğitimleri sürüyor ve kampın da bu eğitimlerin bir parçası olduğu belirtildi. Eğitim programı, öğrencilerin yurduna, milletine bağlı, saygılı, özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, kendisi için gerekli el becerilerine sahip, sorumluluk almaya hazır ve iyi bir insan ve yurttaş olarak yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. Yavru kurt ve ergin izci olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen eğitim programının amacı, öğrencilerin tabiat ve kültür eserlerini sevmelerini, korumalarını ve gelişimlerine katkı sağlayacak beceriler kazanmalarını sağlamaktır. Gökçay'da gerçekleştirilecek kamp, öğrencilerin öğrendikleri becerileri uygulama fırsatı bulacağı, doğa ile iç içe olacakları ve keyifli zaman geçirecekleri bir etkinlik olarak planlanmaktadır.