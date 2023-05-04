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ISPARTA’DAN SON 6 AYDA 199 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İHRACAT

ISPARTA’DAN SON 6 AYDA 199 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İHRACAT
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ITSO Başkanı Çelik İhracat Verilerini Açıkladı
TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ AKSAKLIKLAR İHRACATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “Nisan ayında 30 milyon 133 bin 881 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Maalesef ki hem kurdan kaynaklanan hem de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ihracatımızdaki düşüş devam ediyor. İlerleyen aylarda bunun artıya dönmesini bekliyoruz.” dedi.
ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Nisan ayı ihracat verilerini paylaştı. Buna göre Isparta 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 30 milyon 133 bin 881 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Nisan 2022'de Isparta'nın ihracatı 36 milyon 348 bin 592 dolar idi. Düşüş miktarı 6 milyon 214 bin 711 dolar. Isparta Mart 2023 tarihinde ise 39 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştı.
Sektörel bazda gerçekleşen ihracat rakamlarını açıklayan Başkan Çelik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,10’luk düşüş yaşandığını belirterek; “Çelik 97 bin 263, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 4 milyon 450 bin 779, Demir ve Demir Dışı Metaller 279 bin 104, Diğer Sanayi Ürünleri 21 bin 867, Elektrik ve Elektronik 94 bin 660, Halı 1 milyon 228 bin 664, Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2 milyon 599 bin 768, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 388 bin 667, İklimlendirme Sanayii 976 bin 246, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2 milyon 510 bin 548, Kuru Meyve ve Mamulleri 7 bin 305, Madencilik Ürünleri 4 milyon 912 bin 722, Makine ve Aksamları 418 bin 958, Meyve Sebze Mamulleri 1 milyon 533 bin 822, Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2 milyon 385 bin 432, Otomotiv Endüstrisi 41 bin 593, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 829 bin 819, Süs Bitkileri ve Mamulleri 124 bin 933, Tekstil ve Hammaddeleri 1 milyon 701 bin 721, Yaş Meyve ve Sebze 5 milyon 529 bin 955 dolar olmak üzere toplam 30 milyon 133 bin 881 dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracatımız, bu yılın nisan ayı dönemi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,10 oranında azaldı.” dedi.
 
ISPARTA’DAN SON 6 AYDA 199 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İHRACAT
Isparta’nın son 6 aylık ihracat verilerini de paylaşan Başkan Çelik, şöyle konuştu; “Diğer yandan son 6 aylık ihracat verilerimize baktığımız zaman Kasım 2022’de 34 milyon 115 bin 929 dolar, Aralık 2022’de 36 milyon 411 bin 454 dolar, bu yılın Ocak ayında 31 milyon 486 bin 744 dolar, Şubatta 28 milyon 188 bin 887 dolar, Martta 39 milyon 13 bin 881 dolar ve nisanda da 30 milyon 133 bin 881 dolar olmak üzere toplamda 199 milyon 350 bin 423 dolar ihracat gerçekleşti.
 
EN FAZLA İHRACAT ABD’YE
Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ilk 5 ülke ise şöyle sıralandı; Amerika Birleşik Devletleri’ne 4 milyon 824 bin 533 dolar, Hindistan’a 4 milyon 532 bin 726 dolar, İspanya’ya 2 milyon 561 bin 622 dolar, Haiti’ye 2 milyon 227 bin 494 dolar ve son olarak da Fransa’ya 2 milyon 227 bin 494 dolar olmak üzere toplamda 16 milyon 520 bin 975 dolar ihracatımız bulunuyor.”
Gerek kurdan kaynaklanan gerekse de tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı düşüşlerin devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “İlerleyen aylarda bunun artıya dönmesini bekliyoruz. Çünkü Isparta olarak 500 milyon dolar ihracat hedefi koymuştuk. İnşallah bunu en kısa sürede yakalarız.” diye konuştu.
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