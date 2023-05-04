"Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Gül Hasatında Çocukların Eğitimine Önem Veriyor"



Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, gül hasadında çalışmak üzere her yıl bölgeye gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocukları için "Çocuk Dostu Alan" oluşturuyor. Bu alanda çocuklar, güvenli ve verimli bir eğitim ortamında zaman geçirebiliyorlar.

Geçtiğimiz yıl Keçiborlu ilçesine gelen yaklaşık 100 mevsimlik tarım işçisi ailesinin çocukları, mobil şubeler açılarak oluşturulan "Çocuk Dostu Alan"da eğitim aldılar. Bu yıl ise Tepecik Köyü'nde bulunan eski bir okul binası Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından onarılarak, gül hasadı sezonunda çocukların eğitimine ev sahipliği yapacak.

Ardıçlı ve Tepecik köylerinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerinin çocukları için 2023 yılı gül hasat dönemi hazırlıkları tamamlandı. Bu sayede çocuklar, eğitimlerini alırken aileleri de gönül rahatlığıyla gül hasadı yapabilecekler.

Böylelikle, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve iş birliği yaptığı kurumlar, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.