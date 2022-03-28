PİRAMİT CAM'DAN ISI YALITIMLI CAM ÜRÜNLERİ

YALITIMLA TASARRUF EDEBİLİRSİNİZ

Adres:

Telefon

Pencerelerde çift cam olması tasarrufu artırıyor. Öte yandan ısı yalıtımlı çift cam sistemleri, gürültü kontrolü, akustik konfor ve yangın güvenliği gibi yalıtım ihtiyacı duyulan birçok alanda da tercih ediliyor.Sanılanın aksine ısı yalıtımı dört mevsim boyunca evinizin ısısını dengede tutmaya yardımcı olur. Isı yalıtımı olmayan evler kışın sıcaklığını çabuk kaybeder, yazın ise hızlıca ısınır. Bir mekânı elektrikle soğutmak doğalgazla ısıtmaya göre çok daha pahalıdır.Isparta'da cam sektörüne yeni bir soluk getiren Piramit Cam; ev ve iş yerilerlerinize göre doğrama cam, çift cam imal ediyor. Ve hatta akvaryumlar için de cam tasarlıyor. Ücretsiz keşif ve istenilen ebatlarda cam ürünleri için hemen Piramit Cam ile iletişime geçin... İşte iletişim bilgileri.