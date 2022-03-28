Bugün, 28.03.2022 19:23
Isparta
13 °C
Güneşli
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
2172.48
%-0.14
EURO
16.2856
%-0.06
Altın
922.601
%-1.21
USD
14.8346
%0.03
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
Haber: Isparta'da 58.Kütüphane Haftası etkinlikleri
Haber: Isparta'da 58.Kütüphane Haftası etkinlikleri
ISPARTA
Tarih:
28.03.2022 15:40
G.Tarihi:
28.03.2022 15:45
61 Okunma
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
58.Kütüphane Haftası Boyunca
Gezici Kütüphanemiz Valilik önünde hizmet verecektir.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Isparta Haber: Keçenin üç nesli SDÜ’de kökboya etkinliğinde buluşuyor
Sonraki Haber »
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
HABER: ISPARTA'DA DÜZENLENECEK RAMAZAN AYI FAALİYETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ 2022
HABER: ISPARTA’NIN SAHİP OLDUĞU ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ
ISPARTA'DA FATİH SULTAN MEHMET EN GÜZEL ŞEKİLDE CANLANDIRILDI
ISPARTA HABER: “KÜTÜPHANEDE HAYAT VAR”
ISPARTA HABER: AYA BANİYA KİLİSESİ RESTORE EDİLEREK KOKU ATÖLYESİNE DÖNÜŞECEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
HABER: CAPLOONBA ARTIK ISPARTA'DA
23 Mart 2022
Isparta Haber: Aya Baniya Kilisesi restore edilerek Koku Atölyesine dönüşecek
24 Mart 2022
ISPARTA'DA OTO PLUS ARAÇ ALIM NOKTASI PİLOT GARAGE!
22 Mart 2022
Isparta JASAT Görevde: şahıs yakalandı
22 Mart 2022
Haber: Kimlik kartında yeni dönem başlıyor
27 Mart 2022
ISPARTA'DA GLASSWİN'DEN DEV KAMPANYA!
26 Mart 2022
ISPARTA HABER: EĞİRDİR'Lİ YELKENCİLERİMİZ BODRUM'DA YARIŞTI
22 Mart 2022
ISPARTA HABER: MUHTARLARA MÜJDE!
26 Mart 2022
Haber: Isparta'da düzenlenecek Ramazan Ayı faaliyetleri görüşüldü 2022
25 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA VATANDAŞA MÜJDE! EKMEK FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ
26 Mart 2022
Haber: Ispartaspor galip geldi işte maç sonucu
26 Mart 2022
ISPARTA HABER: İŞTE MAHALLENİN YILDIZLARI
21 Mart 2022
Isparta Haber: Kaymakamlar Toplantısı Düzenlendi
23 Mart 2022
HABER: ISPARTA'DA YENİ GENELHE YAYINLANDI
25 Mart 2022
HABER: FUTBOL HEYECANI ISPARTA'DA
21 Mart 2022
Haber: Isparta’nın sahip olduğu endemik bitki türleri
25 Mart 2022
Isparta Haber: Nevruz Bayramı Eğirdir’de Coşkuyla Kutlandı
21 Mart 2022
ISPARTA HABER: FUTBOL HEYECANI BAŞLADI
22 Mart 2022
ISPARTA HABER: ORMAN HAFTASI 2022
22 Mart 2022
Haber: KOSGEB Isparta Müdürlüğü'nden duyuru
23 Mart 2022
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2022 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber