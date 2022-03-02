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Isparta'da İlmek İlmek İşlenen Halılar Tezgahlardan Kesildi

Isparta'da İlmek İlmek İşlenen Halılar Tezgahlardan Kesildi
ISPARTA
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İlmek İlmek İşlenen Halılar Tezgahlardan Kesildi
Isparta’da geçmişte neredeyse her evde bulunan tezgahlarda dokunan halılar haklı bir üne sahipti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte el dokuma halılarının yerini ise fabrika halıları aldı. Isparta Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çalışma ve İŞ-KUR Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projeyle Isparta’da el dokuma halıcılığı yeniden hayat buluyor.
2022 yılı başında Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim ve Etnografya Müzesi içerisinde başlayan halı dokuma kursunda 12 kadın kursiyer 3 aylık çalışmalarını tamamlayarak dokudukları ilk halıları kestiler. Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi kadınların heyecanına ortak oldular.
Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada “Isparta’nın geçmişten bugüne örfünü, adetini, kültürünü ve geleneklerini yansıtan halıların tekrar gün yüzüne çıkarılması adına Isparta Belediye Başkanlığımızın yaptığı bu güzel çalışmayı baştan beri destekliyoruz. Kursumuz Isparta halısını merak edenler için en azından bir sergi alanı bir atölye olarak müzede yer almakta. Halılara emek veren tezgah başındaki tüm kursiyerler için de İnşallah bir iş kapısı olur. Halıcılığı bir iş kolu olarak tekrar Isparta’mıza kazandırmış olacağız” dedi.
Kurdele kesiminin ardından el emeği göz nuru halıları tezgahlarından kesen Vali Seymenoğlu halıları dokuyan kursiyerlerden halıların hikayelerini dinledi.
Yüzde yüz yünden ve tüm renkleri kök boyasından elde edilen halılarda Anadolu kültüründe yüzyıllardır kullanılan motifler işleniyor. Haziran ayına kadar sürecek kurs sonunda ortaya çıkan eserler satışa sunularak kursiyerlere gelir sağlanmış da olacak.
Halıları dokuyan kursiyerler ise çok emek vererek dokudukları halıların bitmiş hallerini görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek halı dokumaya devam edeceklerini söylediler.
 
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